Молодежка «Спартака» разгромила «Оренбург»

Молодежная команда «Спартака» в матче 22-го тура первенства РПЛ обыграли сверстников из «Оренбурга» со счетом 4:0.

После этой встречи красно-белые с 39 очками поднялись на третье место в турнирной таблице, оренбуржцы с 14 очками остались на предпоследней строчке.

В других матчах «Динамо» уступило «Ахмату» (1:2), «Арсенал» обыграл «Рубин» (4:0).

Молодежные команды

22-й тур

«Оренбург — мол.» (Оренбург) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:4 (0:3)

Голы: Егоров, 12 — в свои ворота (0:1). Репях, 18 (0:2). Кожедуб, 20 (0:3). Мельников, 46 (0:4).

Судья: Биглов (Уфа).

13 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Динамо — мол.» (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Мосейчук, 7 (1:0). Альсултанов, 49 (2:0). Захарян, 65 (2:1).

Судья: Крюков (Саранск).

13 марта. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Рубин — мол.» (Казань) — 4:0 (2:0)

Голы: Хлусевич, 27 (1:0). Банда, 36 (2:0). Тузиков, 72 (3:0). Тузиков, 90 (4:0).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

13 марта. Тула. Стадион «СШ Арсенал».