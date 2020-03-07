Молодежка «Спартака» разгромила «Краснодар»

«Спартак-мол.» в матче 21-го тура молодежного первенства России обыграл сверстников из «Краснодара» со счетом 5:0.

После этого матча московская команда с 36 очками расположилась на пятом месте в турнирной таблице, краснодарцы с 27 очками остались на 10-й строчке.

Молодежные команды

21-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 5:0 (3:0)

Голы: Маркитесов, 16 (1:0). Шильцов, 18 (2:0). Кожедуб, 31 (3:0). Шильцов, 77 (4:0). Муталиев, 80 (5:0).

Судья: Устенко (Уссурийск).

7 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».