Молодежка «Спартака» пожелала выздоровления игроку «Рубина»

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублеров.

— Мы искренне сожалеем о случившемся. Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления. Чтобы этот молодой талантливый футболист вернулся в команду, — отметил Лунин.

— Хотим пожелать ему как можно быстрее вернуться в строй, вернуться в команду. Поддерживаем его. Очень сожалеем, что так получилось, — отметил Калачевский.

Отметим, что у Фомина было подозрение на разрыв селезенки, однако диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали.