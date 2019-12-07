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Молодежка «Сочи» забила пять мячей в ворота «Рубина»

14:58
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Молодежная команда «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ обыграла сверстников из «Рубина» со счетом 5:2.

Хет-трик оформил Бека Джанелидзе.

Сочинцы с 23 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице, казанцы с 20 очками остались на 13-й строчке.

Молодежные команды
19-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Рубин — мол.» (Казань) — 5:2 (3:1)
Голы: Сапрунов, 6 (0:1). Джанелидзе, 14 (1:1). Боковой, 30 (2:1). Джанелидзе, 32 (3:1). Джанелидзе, 83 — с пенальти (4:1). Цыганков, 84 (4:2). Макеев, 89 (5:2).
Судья: Ободеев (Рыльск).
7 декабря. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».

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