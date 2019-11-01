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Молодежка «Сочи» победила «Тамбов»

14:50

«Сочи» победил «Тамбов» в матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 3:1.

В составе победителей Павел Коркин оформил дубль, еще один гол забил Никита Колдунов. За «Тамбов» отличился Денис Скрыпников.

Молодежные команды

15-й тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 3:1 (3:0)

Голы: Коркин, 14 — с пенальти (1:0). Коркин, 20 (2:0). Колдунов, 34 (3:0). Скрыпников, 75 (3:1).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

1 ноября. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».

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