Молодежка «Сочи» победила «Тамбов»
14:50
«Сочи» победил «Тамбов» в матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 3:1.
В составе победителей Павел Коркин оформил дубль, еще один гол забил Никита Колдунов. За «Тамбов» отличился Денис Скрыпников.
Молодежные команды
15-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 3:1 (3:0)
Голы: Коркин, 14 — с пенальти (1:0). Коркин, 20 (2:0). Колдунов, 34 (3:0). Скрыпников, 75 (3:1).
Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).
1 ноября. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».
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