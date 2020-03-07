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Молодежка «Рубина» уступила «Крыльям Советов»

15:08
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Молодежная команда «Рубина» в матче 21-го тура молодежного первенства России уступил сверстникам из «Крыльев Советов» со счетом 1:3.

После этой встречи казанцы с 20 очками остались на 14-м месте в турнирной таблице, самарцы с 38 очками поднялись на вторую строчку.

Молодежные команды
21-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 1:3 (0:1)
Голы: Соколов, 9 (0:1). Шолох, 50 (1:1). Трубин, 56 (1:2). Молчанов, 90+2 — с пенальти (1:3).
Судья: Ануфриев (Москва).
7 марта. Казань. Стадион «Рубин».

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