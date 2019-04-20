Молодежка "Рубина" обыграла "Урал"

"Рубин" переиграл "Урал" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:1.

За победителей голы забили Александр Циберкин и полузащитник "Урала" Илья Некрасов (автогол). В составе уральцев единственный гол забил Евгений Татаринов.

"Рубин" набрал 30 очков и занимает 11 строчку в турнирной таблице первенства молодежных команд. "Урал", в активе которого 18 очков, на 13-й.

Молодежные команды

24-й тур

"Урал – мол." (Екатеринбург) – "Рубин – мол." (Казань) – 1:2 (0:0)

Голы: Циберкин, 54 (0:1). Некрасов, 76 – в свои ворота (0:2). Татаринов, 90+2 (1:2).

Судья: Ободеев (Рыльск).

20 апреля. Сысерть. Стадион "Бажовия".

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