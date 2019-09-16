Молодежка «Ростова» вырвала победу у «Ахмата» на 93-й минуте. В матче забито 7 голов

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги — 4:3. Дончане вырвали победу на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

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9-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 4:3 (2:1)

Голы: Мосейчук, 20 (0:1). Гогричиани, 22 (1:1). Осинов, 25 — с пенальти (2:1). Чунчуров, 47 (2:2). Осинов, 72 (3:2). Байдак, 74 — в свои ворота (3:3). Гогричиани, 90+3 (4:3).