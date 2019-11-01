Молодежка «Локомотива» разгромила «Уфу»

«Локомотив» на выезде разгромил «Уфу» в матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 4:0.

В составе победителей Никита Хлынов оформил дубль, еще по голу забили Евгений Морозов и Дэнис Файзуллин.

Молодежные команды

15-й тур

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:4 (0:0)

Голы: Морозов, 54 (0:1). Хлынов, 78 (0:2). Файзуллин, 86 (0:3). Хлынов, 90+1 (0:4).

Судья: Чичилян (Бронницы).

1 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».