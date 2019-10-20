«Молодежка» «Динамо» разгромила «Краснодар» и продолжает лидировать

«Динамо» выиграло у «Краснодара» (5:1) в матче 13-го тура молодежного первенства России.

В составе победителей отличились Илья Гоманюк, Максим Данилин, Владислав Карапузов и Игорь Школик. В свои ворота забил Вячеслав Литвинов. У гостей пенальти реализовал Максим Кутовой.

«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в турнирной таблице. У «Краснодара» 14 очков и 12-е место.

Молодежные команды

13-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 5:1 (2:1)

Голы: Гоманюк, 4 (1:0). Кутовой, 10 — с пенальти (1:1). Литвинов, 44 — в свои ворота (2:1). Данилин, 58 (3:1). Карапузов, 80 (4:1). Школик, 88 (5:1).

Предупреждение: Корнюшин, 47.

Удаления: Корнюшин (Краснодар — мол.), 85. Мазурин (Динамо — мол.), 90.

Судья: Маюн (Челябинск).

20 октября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».