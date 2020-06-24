Молодежка ЦСКА возобновила тренировки

Молодежная команда ЦСКА возобновила тренировки, прерванные из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба клуба. Перед началом все игроки команды, а также персонал прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Все результаты отрицательные.

На первом этапе после возобновления тренировок футболисты будут работать по группам и проводить по одному занятию в день, в дальнейшем нагрузка будет постепенно увеличиваться.

Молодежное первенство-2019/20 доигрываться не будет, ЦСКА завоевал в турнире серебряные медали. Команда будет готовиться уже к новому сезону.