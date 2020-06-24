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Молодежка ЦСКА возобновила тренировки

24 июня 2020, 19:48
Тренировка молодежной команды ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
Тренировка молодежной команды ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
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Молодежная команда ЦСКА возобновила тренировки, прерванные из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба клуба. Перед началом все игроки команды, а также персонал прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Все результаты отрицательные.

На первом этапе после возобновления тренировок футболисты будут работать по группам и проводить по одному занятию в день, в дальнейшем нагрузка будет постепенно увеличиваться.

Молодежное первенство-2019/20 доигрываться не будет, ЦСКА завоевал в турнире серебряные медали. Команда будет готовиться уже к новому сезону.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/molodezhnaya-komanda-pfk-cska-vozobnovila-trenirovki/

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