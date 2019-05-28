Мохаммед Кадири – лучший игрок сезона-2018/19 в "Арсенале" по версии болельщиков

Защитник "Арсенала" Мохаммед Кадири признан лучшим игроком тульской команды по итогам сезона-2018/19, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний ганский обеспечил себе первую строчку в общем зачете опроса. На втором месте еще один футболист, дебютировавший в составе туляков в этом сезоне – полузащитник Зелимхан Бакаев. Замкнул тройку лучших защитник Максим Беляев​.

В прошедшем сезоне Кадири провел 27 матчей за "Арсенал", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. "Арсенал" занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ и вышел в квалификацию Лиги Европы.

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