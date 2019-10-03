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«Мое второе лицо на ближайший месяц». Кутепов приехал на обследование в Стокгольм

19:12
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1). Он получил удар в лицо и заработал перелом носа.

Встречу 11-го тура против «Оренбурга» (1:2) защитник провел в защитной маске.

Кутепов слетал на обследование в Стокгольм. В Instagram он выложил фото с результатами осмотра.

— Мое второе лицо на ближайший месяц, — гласит подпись под сообщением.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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