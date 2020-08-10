Новичок ЦСКА форвард Адольфо Гайч рассказал, как он относится к сравнению с Артемом Дзюбой.

— Кого из форвардов чемпионата России вы знаете?

— Дзюбу, Понсе, Дриусси.

— Уместно ли вас сравнивать с Дзюбой?

— Мне нравится, как он играет. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии. Мы оба силовые форварды. Но все-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся.

— Чем?

— Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе.

— Дзюба наряду с Азмуном — лучший бомбардир чемпионата. Готовы бросить ему вызов и почувствовать в снайперской гонке уже в этом сезоне?

— Безусловно. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России. (Виталий Айрапетов)