«Млада Болеслав» выкупил Татаева у «Краснодара»

«Млада Болеслав» выкупил защитника Алексея Татаева у «Краснодара». Ранее 21-летний игрок выступал за чешский клуб на правах аренды, сообщает официальный сайт команды.

— 8 лет назад я приехал в академию Краснодара совсем еще ребенком, — написал Татаев в своем Instagram. — Меня окружали люди, которые со временем стали моей семьей. ФК «Краснодар» подарил мне новую жизнь, друзей, подруг, людей, с которыми я общаюсь по сей день, которых я люблю. Большое спасибо руководству, которое когда-то увидело во мне потенциал и дало возможность тренироваться в лучших условиях. Спасибо тренерам, вложившим в меня свой футбольный опыт. Спасибо учителям, которые вложили в меня свои знания. Спасибо воспитателям за ваши прекрасные советы, с которыми я живу по сей день. Спасибо прекрасным болельщикам, от которых я до сих пор получаю приятные сообщения. Думаю, я стал хорошим человеком, и это заслуга каждого сотрудника, работающего в академии «Краснодара». «Быки» навсегда в моем сердце. Я пришел к вам мальчишкой, а ухожу мужчиной. Спасибо вам за все.