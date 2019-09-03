«Млада Болеслав» опубликовала заявление по Комличенко

ФК «Млада Болеслав» на официальном сайте опубликовал заявление о ситуации с российским форвардом Николаем Комличенко. В нем указано, что футболист останется в команде.

— Руководство ФК «Млада Болеслав» не приняло ни одно из предложений по 24-летнему нападающему Николаю Комличенко, — говорится в сообщении. — В связи с этим клуб считает, что сотрудничество с ним будет продолжено, и он остается очень важным членом первой команды.

Интерес к Комличенко проявлял ЦСКА. Стороны сперва договорились о переходе — сумма трансфера должна была составить 2 миллиона 650 тысяч евро, однако затем условия сделки поменялись. Армейцы готовы взять игрока в аренду с правом выкупа, «Млада» настаивала на полноценном трансфере 24-летнего нападающего. Армейцы попытались решить вопрос с арендой форварда «Эвертона» Янника Боласье, а «Младе» были предложены условия по аренде.

Россиянин в текущем сезоне провел семь матчей за «Младу Болеслав» и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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