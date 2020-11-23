Митрюшкин: «Карпин показательно не обращался ко мне по имени»

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин рассказал об опыте работы с Валерием Карпиным, при котором он дебютировал в составе красно-белых.

«По тренировкам чувствовалось, что меня наигрывали. Никогда не забуду, как помогали вратари — Тема Ребров, Серега Песьяков и Андрей Дикань, — рассказал Митрюшкин в интервью Sport24. — Казалось бы, вместо них поставили молодого, но меня так все подбадривали и помогали! Никакой злости не было абсолютно.

Карпин? Мне всегда нравилось, как он работает. Все говорил напрямую, жестко, но зато ничего не скрывал. Я никогда не обижался. Наоборот, многие вещи меня подстегивали и закаляли. Например, на первых тренировках Карпин показательно не обращался ко мне по имени. Кричал: «Эй, вратарь! Иди сюда». В такие моменты у меня внутри все кипело. Думал: ну, сейчас я покажу, что за вратарь. Старался доказать, потому что понимал — это проверка: выдержу или нет. Хотя во время двухсторонок он пихал очень жестко. Но я считаю, что и это нормально. Раз уж пришел тренироваться, не нужно бояться: неважно, что ты молодой — иди в стыки, рубись по полной!

Это европейский подход. Когда в «Сьоне» или в «Фортуне» молодых подтягивают к основе, они не чувствуют себя манекенами, мол, я тут постою аккуратненько, чтобы никому не мешать — меня же все равно для тактики пригласили. Ничего подобного: все лупят по ногам, выгрызают газон и чувствуют себя на равных со всеми. Логика такая: если тебя сюда позвали, значит, ты достоин. Поэтому доказывай, что это так».

Сейчас 24-летний Митрюшкин выступает за немецкую «Фортуну».