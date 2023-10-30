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Сегодня, 20:01

Мишкич считает, что Ишков выйдет на высокий уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Даниель Мишкич оценил выступление партнера по команде Ильи Ишкова в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Как мне гол Ишкова? Очень красивый, и это не случайность. Илья на последней тренировке забил такой же мяч. У Ишкова отличный потенциал, поэтому надо продолжать его выпускать на поле. Сам Илья должен продолжать работать в том же духе, он выйдет на высокий уровень. Верю в Ишкова, он хороший парень и отличный футболист. Вообще не волнуюсь за его будущее. Илья — не новый Аршавин и не новый Месси. Он только новый Ишков», — приводит слова Мишкича Sport24.

Ишков забил на 90+5-й минуте из-за пределов штрафной в дальний от себя верхний угол ворот бело-голубых.

18-летний футболист выступает за «Урал» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-591588-mishkich-u-ishkova-otlichnyy-potentsial-poetomu-nado-prodolzhat-yego-vypuskat-na-pole-on-vyydet-na-vysokiy-uroven
Илья Ишков
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ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
 - : -
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