Мирзов перейдет в "Спартак" из "Ростова" за 4 миллиона евро

Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов перейдет в "Спартак" за 4 миллиона евро. По его данным, клубы обсуждают последние детали соглашения.

– "Ростов" и "Спартак" согласовывают последние детали трансфера полузащитника в "Спартак" за 4 миллиона евро, – написал Арустамян. – Контракт, который вскоре должен быть подписан, рассчитан на три года. Завтра – решающий день, вопрос должен быть закрыт до обеда. Последнее время Мирзов самостоятельно поддерживал форму в родной Кабардино-Балкарии, а сегодня посетил кавказское дерби между нальчикским "Спартаком" и "Анжи".

Напомним, что 26-летний Мирзов в прошлом сезоне играл за "Арсенал" на правах аренды. В тульской команде хавбек пересекся с нынешним главным тренером "Спартака" Олегом Кононовым, который якобы и стал инициатором приглашения Мирзова в стан красно-белых.

Ранее также сообщалось об интересе к Мирзову со стороны того же "Арсенала" и "Краснодара".