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Мирзов: «Останься я в России, то навсегда закрыл бы себе дорогу в зарубежный клуб»

Константин Белов
Корреспондент
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Резиуан Мирзов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал, какие варианты рассматривал с новым клубом этим летом.

— Варианты из России рассматривали?

— Рассматривал, но после тяжелого сезона в «Химках» были предложения только от клубов из нижней восьмерки. Мне хотелось разгрузиться после «Химок». Напрягало, что борюсь за выживание. Тогда принял решение о переходе в зарубежный клуб.

— Дело только в том, что надоело бороться за выживание в РПЛ?

— Не скажу, что надоело бороться за выживание, просто хотелось поменять обстановку. Последний сезон в «Химках» дался тяжело. Все знают, какие трудности были. Я стал свободным агентом, мне тридцать лет — когда, если не сейчас, пробовать себя в новой стране? Останься я в России, то навсегда закрыл бы себе дорогу в зарубежный клуб, — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов перешел в «Нефтчи» в сентябре 2023 года на правах свободного агента. В России 30-летний футболист выступал за такие команды, как «Спартак», «Химки», «Ростов», «Тосно» и тульский «Арсенал».

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова

Резиуан Мирзов
Футбол
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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