Мирзов: «Останься я в России, то навсегда закрыл бы себе дорогу в зарубежный клуб»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал, какие варианты рассматривал с новым клубом этим летом.

— Варианты из России рассматривали?

— Рассматривал, но после тяжелого сезона в «Химках» были предложения только от клубов из нижней восьмерки. Мне хотелось разгрузиться после «Химок». Напрягало, что борюсь за выживание. Тогда принял решение о переходе в зарубежный клуб.

— Дело только в том, что надоело бороться за выживание в РПЛ?

— Не скажу, что надоело бороться за выживание, просто хотелось поменять обстановку. Последний сезон в «Химках» дался тяжело. Все знают, какие трудности были. Я стал свободным агентом, мне тридцать лет — когда, если не сейчас, пробовать себя в новой стране? Останься я в России, то навсегда закрыл бы себе дорогу в зарубежный клуб, — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов перешел в «Нефтчи» в сентябре 2023 года на правах свободного агента. В России 30-летний футболист выступал за такие команды, как «Спартак», «Химки», «Ростов», «Тосно» и тульский «Арсенал».