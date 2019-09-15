Мирзов и Игнатов работали по индивидуальной программе

Как стало известно «СЭ», на тренировке «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, хавбеки Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов работали по индивидуальной программе, а защитник Баду вообще отдельно от всех.

При этом футболисты, выходившие вчера на поле в матче 9-го тура с «Уралом» (1:2) (за исключением форварда Понсе? и защитника Рассказова) совершали пробежки вокруг поля, а остальные девять человек играли в формате 3х3, разбившись на три команды.

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