Миранчук объяснил свои успехи после паузы

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением по поводу своих последних успехов. После возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, 24-летний хавбек забил 5 голов в 7 матчах.

— Для всех важна статистика. Голы, передачи. Я и до этого играл неплохо, прибавлял, поскольку не хватало стабильности, — сказал Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я в этом плане рос, развивался, в целом был полезен команде. Сейчас это все воплотилось. Всему свое время.

Может, после паузы все были не в идеальном состоянии, я был чуть получше и выделился. Но думаю, это просто стечение обстоятельств. Сейчас надо закрепить свой уровень.