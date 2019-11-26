Миодраг Божович: «Удивляюсь, как Соболев вообще живой»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал информацию об интересе со стороны других клубов к полузащитнику Антону Зиньковскому и форварду Александру Соболеву. По словам специалиста, на Зиньковского эти разговоры не влияют, а шумиха вокруг Соболева может на него давить.
— Разговоры Зиньковскому не мешают, — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России». — Он тренируется, играет хорошо, может еще лучше себя проявить. Ждем от него прогресса.
— Зиньковский — один из самых успешных игроков по количеству обводок. Вам нравятся такие футболисты как тренеру?
— Мне нравятся футболисты, которые обводят. Это одно из лучших качеств в футболе, всегда хорошо, когда есть игроков, умеющий обыгрывать один в один. Главное — знать, где обыгрывать.
— Вокруг Соболева еще больше шума. И «Манчестер Юнайтед», и вообще много слухов. Давление еще сильнее...
— Удивляюсь, как Соболев вообще живой. Такой шум вокруг него поднялся. Может, ему чуть-чуть это мешает.
— Вы надеетесь, что он доиграет сезон в «Крыльях». Вы с ним разговаривали, чего он сам хочет?
— Он в первую очередь хочет играть. Это самое главное. Играть и забивать. Надеюсь, в три последних тура в году он еще забьет, а что будет после этого, никто не знает.