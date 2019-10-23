Миодраг Божович прибыл на заседание КДК

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

На заседании будет рассматриваться потасовка с участием наставника самарцев, которая произошла в концовке матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1).

Божович, а также главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов и защитник «Крыльев» Александр Анюков были удалены с поля главным арбитром встречи Василием Казарцевым за участие в потасовке. (Иван Торопцев)

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