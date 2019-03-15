Миодраг Божович: "Крыльям" сегодня легко не было"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата России над "Анжи" (2:0).

"Анжи" с 18 очками остался на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Крылья" поднялись на 10-ю строчку с 24 баллами.

– "Крыльям" сегодня легко не было, но думаю, что победу заслужили. В первом тайме было трудно команде. Во втором тайме стали контролировать и держать больше мяч. "Анжи" прессинговал. Махачкалинцы близко располагались к своим воротам, поэтому нам не удавалось держать мяч. Шейдаев молодец, надо, чтобы он продолжал так играть дальше, – сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".

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