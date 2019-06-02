Миодраг Божович: "Крылья" хотят показать лучшую игру при своих болельщиках"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед вторым стыковым матчем за место в премьер-лиге с "Нижним Новгородом" отметил, что его команда стремится показать хорошую игру при своих болельщиках. Он также добавил, что "Крылья" не будут более сдержанными после победы в первой игре.

– Сегодня будет более сдержанная игра с вашей стороны?

– Не думаю, что мы будем более сдержаны, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Дома, при своих болельщиках, мы надеемся показать свою лучшую игру.

– К какому сопернику вы готовились?

– Прежде важно исправлять свои ошибки, а какой будет соперник – посмотрим.

– Судя по стартовому составу, вас все устроило в прошлой игре?

– Ну как устроило. Мы выиграли, это было очень трудно психологически. Когда заканчивается чемпионат, и тут нужно еще играть. Я ставил самый лучший, самый опытный состав.

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