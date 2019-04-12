Миодраг Божович: "Доволен как результатом, так и игрой "Крыльев"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович остался доволен игрой команды в победном матче 23-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

– "Рубин" до сегодняшнего матча проиграл всего 4 матча, они очень мало пропускают и с ними очень сложно играть. Команда хорошо подготовлена тактически, физически, так что мы ждали своего шанса . Слава Богу, что выиграли, – сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". ​

Риска в замене Самедова на Корниленко не было, потому что шла только 42-я минута. В перерыве форвард продолжил разминку и вышел на свое привычное место, а на место Самедова опустился Канунников.

У нас было много проблем с составом: травмы и дисквалификации. Я доволен как результатом, так и игрой команды.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.