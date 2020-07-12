Министр спорта МО: «Возможно, «Химкам» придется опуститься в ПФЛ»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ», где «Химки» будут выступать в следующем сезоне.

— Правда, что «Химки» уже отправили письмо в РФС, в котором подтвердили свою готовность выступать в РПЛ?

— Нет, такого нет.

— Не подтверждали участия в РПЛ?

— Нет. Думаю, завтра будем принимать окончательное решение. До среды уже должно наступить понимание, куда двигаемся дальше.

— На сегодняшний день 60 процентов, что будете играть в ФНЛ, а 40 — что в РПЛ?

— 90 процентов, что в ФНЛ.

— 10 процентов отводите на премьер-лигу?

— Премьер-лига, если честно, вообще не рассматривается.

— Ничего себе. А если не ФНЛ, то???

— Если инвесторы к нам не заходят, тогда будем думать, что делать дальше.

— Не исключаете, что окажетесь в ПФЛ?

— Может быть, и так, да. Если не получится договориться с инвесторами. Возможно, придется опуститься и в ПФЛ. До среды нужно утрясти все формальности. Если спонсор будет готов зайти, значит, будем двигаться по тому пути, который наметили. Если нет, тогда будем оценивать ресурсы, которые есть в бюджете.

— Под инвестором вы подразумеваете бизнесмена Сергея Ломакина?

— Да.

— Значит, есть вероятность, что окажетесь в ПФЛ?

— Надо будет все взвесить, оценить бюджет. Сами понимаете, сейчас не самая лучшая экономическая ситуация. Надо экономить средства.

— Если Ломакин все-таки зайдет, то какие у него ориентиры — ФНЛ или РПЛ?

— Ориентир — ФНЛ. Мы изначально говорили, что не хотели бы сразу в РПЛ. Не знаю, готов ли он сейчас выделять деньги на премьер-лигу. Для него самым оптимальным вариантом сейчас был бы первый дивизион. Он уже подтвердил финансирование, когда мы получали лицензию. Если я не ошибаюсь, речь идет о 135 миллионах. Для ФНЛ этого точно хватит. Но все теперь зависит от него. До среды все станет ясно.

— А почему все-таки не удается пока договориться с Ломакиным? Почему он сомневается?

— Не могу вам точно сказать. Возможно, он все просчитывает. У него же в России есть еще один клуб — «Родина». Наверное, он хочет ее выводить в ФНЛ. Возможно, ему не нужно два клуба в первом дивизионе.

— А альтернативы Ломакину нет?

— Ну вы сами понимаете, что сейчас никто не горит желанием вкладывать деньги в спорт. Есть небольшие инвесторы. Но общего количества средств для РПЛ точно не хватит (Виталий Айрапетов)