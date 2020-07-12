Министр спорта МО: «Возможно, «Химкам» придется опуститься в ПФЛ»
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ», где «Химки» будут выступать в следующем сезоне.
— Правда, что «Химки» уже отправили письмо в РФС, в котором подтвердили свою готовность выступать в РПЛ?
— Нет, такого нет.
— Не подтверждали участия в РПЛ?
— Нет. Думаю, завтра будем принимать окончательное решение. До среды уже должно наступить понимание, куда двигаемся дальше.
— На сегодняшний день 60 процентов, что будете играть в ФНЛ, а 40 — что в РПЛ?
— 90 процентов, что в ФНЛ.
— 10 процентов отводите на премьер-лигу?
— Премьер-лига, если честно, вообще не рассматривается.
— Ничего себе. А если не ФНЛ, то???
— Если инвесторы к нам не заходят, тогда будем думать, что делать дальше.
— Не исключаете, что окажетесь в ПФЛ?
— Может быть, и так, да. Если не получится договориться с инвесторами. Возможно, придется опуститься и в ПФЛ. До среды нужно утрясти все формальности. Если спонсор будет готов зайти, значит, будем двигаться по тому пути, который наметили. Если нет, тогда будем оценивать ресурсы, которые есть в бюджете.
— Под инвестором вы подразумеваете бизнесмена Сергея Ломакина?
— Да.
— Значит, есть вероятность, что окажетесь в ПФЛ?
— Надо будет все взвесить, оценить бюджет. Сами понимаете, сейчас не самая лучшая экономическая ситуация. Надо экономить средства.
— Если Ломакин все-таки зайдет, то какие у него ориентиры — ФНЛ или РПЛ?
— Ориентир — ФНЛ. Мы изначально говорили, что не хотели бы сразу в РПЛ. Не знаю, готов ли он сейчас выделять деньги на премьер-лигу. Для него самым оптимальным вариантом сейчас был бы первый дивизион. Он уже подтвердил финансирование, когда мы получали лицензию. Если я не ошибаюсь, речь идет о 135 миллионах. Для ФНЛ этого точно хватит. Но все теперь зависит от него. До среды все станет ясно.
— А почему все-таки не удается пока договориться с Ломакиным? Почему он сомневается?
— Не могу вам точно сказать. Возможно, он все просчитывает. У него же в России есть еще один клуб — «Родина». Наверное, он хочет ее выводить в ФНЛ. Возможно, ему не нужно два клуба в первом дивизионе.
— А альтернативы Ломакину нет?
— Ну вы сами понимаете, что сейчас никто не горит желанием вкладывать деньги в спорт. Есть небольшие инвесторы. Но общего количества средств для РПЛ точно не хватит (Виталий Айрапетов)