Министр спорта МО надеется сохранить Идову в «Химках»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о возможном выкупе «Химками» контракта защитника «Локомотива» Брайана Идову.

— По Брайану тоже с «Локомотивом» будем общаться позже. Идову и Мирзов вносят неоценимый вклад в игру, это яркие лидеры команды, — сказал Терюшков «СЭ». — Мы будем стараться их сохранить, наш менеджмент на это нацелен, двигаемся в этом направлении. Посмотрим еще, кого удастся подписать зимой. У Мирзова долгий контракт, ситуация же с Идову в этом плане проще.

28-летний Идову провел за «Химки» 17 матчей в Тинкофф РПЛ и отметился двумя забитыми мячами. Ранее в чемпионате России он играл за «Амкар» и «Локомотив».

(Сергей Федоров)