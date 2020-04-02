Милота дня. Двухлетний сын Кокорина «пылесосит»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в сториз Instagram видео с двухлетним сыном Майклом. Мальчик держит в руках пылесос, папа прокомментировал это: «Уборка сегодня по паспорту. Самый молодой».

На данный момент все российские турниры, включая премьер-лигу, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.