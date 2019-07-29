Милевский объяснил, почему Семин его любимый тренер

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал про своего самого любимого тренера.

- Ты говорил, что Юрий Семин у тебя самый любимый тренер. Почему?

- До него были Буряк, Демьяненко, Михайличенко, Йожеф Сабо – они тренировали все по системе Лобановского. А Палыч пришел и изменил все. Мы перестали бегать «тест Купера», всякие лесенки и прочее.

- Я слышал, что Палыч хотел тебя забрать с Алиевым в «Локомотив».

- Да, было такое. Было предложение, но Суркис опять сказал, что не отдаст меня. Хотя мне было бы очень интересно поиграть в премьер-лиге в тот момент, да еще и с Алиевым.

- Алиев сказал, что ты еще пять лет будешь минимум играть. А потом что?

- Не знаю, пять лет – это, конечно, хорошо… Позвоню агенту, будем что-то делать. Не хочу после футбола просто сесть на диван. Надо чем-то заниматься – ты тут пример хороший, на самом деле.