Михаил Сиваков: "У нас есть определенные вопросы к судейству"

Защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков заявил, что не согласен с решением арбитра встречи 3-го тура против "Зенита" (0:2) назначить пенальти в ворота оренбуржцев. Встречу обслуживал Сергей Карасев.

– Игра тяжелая была. Тяжело пропускать на первых секундах, но можем винить только себя, потому что были хорошие моменты, чтобы сравнять счет и в первом тайме, – приводит слова Сивакова официальный сайт "Оренбурга". – В наши ворота такой неоднозначный пенальти поставили, а в ворота соперника, когда были спорные ситуации, арбитр решил не ставить. То есть, у нас имеются определенные вопросы.

Конечно, расстройство присутствует. Неприятно проигрывать, даже несмотря на то что это был "Зенит". Тем более, это у нас первая домашняя игра была. Мы были решительно настроены набрать три очка. Но, как показала игра, не удалось этого сделать.