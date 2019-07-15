Михаил Кержаков рассказал о планах на новый сезон

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что в новом сезоне планирует бороться за пост номер один. В начале июля голкипер продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/2020.

– Акинфеев на чемпионате мира парировал пенальти ногами. Потом выяснилось, что он знал, как бьет с точки Яго Аспас. Неужели в пылу борьбы можно не забыть манеру исполнения пенальти разными игроками?

– Ну, это ж послематчевая серия была. Обычно перед ней в перерыве такие вопросы прорабатываются. Тренерский штаб узнает, кто будет бить, и делится с тобой информацией. У всех есть шпаргалки. Я видел фотографию Джордана Пикфорда с какой-то одиннадцатиметровой серии. У него шпаргалка была написана на бутылочке для воды.

Сработать это может как в положительную сторону, так и в отрицательную.

Бьющие игроки тоже понимают, что их просматривают, и свое решение могут поменять. Брат рассказывал, что у вратаря "Севильи" Палопа был специальный человек, который ему на флешку скидывал информацию, кто как бьет. Как бьет в первом тайме, как – когда устал в конце игры и не хочет рисковать.

– А игровые ситуации вратари изучают подобным образом? Скажем, есть у соперника игрок, который любит бить левой ногой с дальней дистанции.

– Конечно, мы это разбираем. У нас есть свои вратарские теоретические занятия. Тренеры перед игрой нам тоже напоминают, что у такого-то футболиста такие-то качества. Например, "этот левша смещается в центр и лупит туда-то".



– С реальностью матча это потом совпадает?

– Зависит от ситуации. Иногда бывает, что не получился у него фирменный удар в дальний угол, ковырнул в ближний, а голкипер этого уже не ждал. Главное для вратаря – брать свои мячи. Это когда ты берешь мяч, который обязан взять. Как говорит Михаил Юрьевич Бирюков, "простой мяч славы не принесет, но если пропустишь – позора не оберешься".



– Вы продлили контракт с "Зенитом". Каковы цели на новый сезон?

– Бороться за пост номер один.