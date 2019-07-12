Михаил Игнатов: "Если Кононов скажет, готов сыграть с "Сочи"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов накануне матча 1-го тура премьер-лиги против "Сочи" рассказал о подготовке к этой игре.
- Какие ожидания от завтрашней игры?
- Мы повели хорошие сборы. Ждем, что болельщики погонят нас вперед, и хотим завтра победить.
- Как ваше самочувствие? Вы ведь уже успели сыграть за "Спартак"- 2.
- Отличное самочувствие. Сыграл девяносто минут, выдержал их. Спортивная форма у меня хорошая. Если тренер скажет, готов выйти завтра на поле.
- "Спартак" победил ЦСКА на предсезонном турнире. Повлияет ли это на настрой команды перед первой игрой?
- Никак не повлияет. Мы пробовали новые сочетания, схемы. Настраиваемся на победу.
- Как оцениваете микроклимат в команде?
- Он отличный. (Елена Григорьевская)
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