Михаил Боярский: «Влашич в «Зените»? Мне жалко денег»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич будет стоить слишком дорого для клуба.

— Как вам идея с переходом Влашича? За него ЦСКА просил 40 миллионов евро, но «Зенит» не хочет платить такую сумму.

— Я — против. Мне таких денег жалко, плюс он не так сильно нужен.

— Но есть позиции, нуждающиеся в укреплении?

— Пока не вижу. Это должен знать Семак. Каждая его замена — гол, тренер очень чутко чувствует такие моменты. Так что лучше прислушиваться к нему. Это полезнее. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Михаила Боярского — здесь.