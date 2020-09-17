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Михаил Боярский: «Влашич в «Зените»? Мне жалко денег»

20:40
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Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич будет стоить слишком дорого для клуба.

— Как вам идея с переходом Влашича? За него ЦСКА просил 40 миллионов евро, но «Зенит» не хочет платить такую сумму.

— Я — против. Мне таких денег жалко, плюс он не так сильно нужен.

— Но есть позиции, нуждающиеся в укреплении?

— Пока не вижу. Это должен знать Семак. Каждая его замена — гол, тренер очень чутко чувствует такие моменты. Так что лучше прислушиваться к нему. Это полезнее. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Михаила Боярского — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/yarkoe-intervyu-mihaila-boyarskogo-o-zenite-perchatke-i-trusikah-spartaka-i-transferah-1711356/

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