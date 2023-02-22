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Сегодня, 12:37

Мейда считает, что Семак в будущем возглавит европейскую команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о перспективах главного тренера петербуржцев Сергея Семака возглавить европейский клуб.

«Думаю, Семак в будущем станет тренером европейской команды. Он проделывает сейчас фантастическую работу в команде. Я знаю его как игрока, как человека. У него потрясающие человеческие качества, отличные взаимоотношения с футболистами. Он, конечно же, лидер по натуре своей. Я доподлинно не знаю, какой он в роли тренера, но уверен в его человеческих качествах и способности сколотить хорошую команду. Тренером ты должен хорошо работать не только на поле, но и за его пределами. Ты отвечаешь за коллектив, за атмосферу. В этом направлении Семак очень хорош», — приводит слова Мейры Metaratings.ru.

Семак является пятикратным чемпионом России в качестве игрока. Эти титулы он завоевал в составе трех разных клубов. В качестве тренера специалист четыре раза приводил «Зенит» к победе в Российской Премьер-Лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/meira-semak-v-budushem-stanet-trenerom-evropeiskoi-komandy-on-prodelyvaet-seichas-fantasticheskuyu-rabotu-v-zenite-229858/
Сергей Семак
Фернанду Мейра
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