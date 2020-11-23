Мещеряков опроверг слухи о своем уходе из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» новость о возможном уходе из клуба.

— В очередной раз в СМИ появилась информация о вашем уходе из «Локомотива». Насколько это соответствует действительности?

— Не соответствует.

— Из «Локо» не уходите?

— Нет.

— Как реагируете?

— Смеюсь. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, не знаю, где он. Им бы фантастику писать.

— Откуда появляется информация?

— Значит, у кого-то есть фантомные боли.

— У кого?

— Не знаю.

— Они просто так не появляются.

— Я не знаю. «Локомотив» развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров.

— Как вы реагируете на то, что болельщики на матчах раз за разом требуют вашей отставки?

— Не комментирую. (Константин Колмаков)