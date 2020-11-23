Мещеряков опроверг слухи о своем уходе из «Локомотива»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» новость о возможном уходе из клуба.
— В очередной раз в СМИ появилась информация о вашем уходе из «Локомотива». Насколько это соответствует действительности?
— Не соответствует.
— Из «Локо» не уходите?
— Нет.
— Как реагируете?
— Смеюсь. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, не знаю, где он. Им бы фантастику писать.
— Откуда появляется информация?
— Значит, у кого-то есть фантомные боли.
— У кого?
— Не знаю.
— Они просто так не появляются.
— Я не знаю. «Локомотив» развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров.
— Как вы реагируете на то, что болельщики на матчах раз за разом требуют вашей отставки?
— Не комментирую. (Константин Колмаков)
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