Мещеряков не стал комментировать условия трансфера Смолова

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Сельту». Он будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года.

— Зауважали Смолова за то, что он в 29 лет решился на переход в другой чемпионат?

— А в 29 лет у нас футбольная жизнь заканчивается что ли? Сколько лет Буффону?

— Зачем сравнивать с вратарем?

— А возьмите того же Фарафана, который к нам приехал.

— Он переходил в чемпионат России. А не в испанскую Ла-лигу. Разные скорости.

— Да можно много примеров привести. Возраст спортсмена зависит от того, как он работает над собой.

— Смолов решился выйти из зоны комфорта?

— Иногда чтобы сделать шаг вперед, надо, извините, по одному месту получить доской.

— Правда, что Смолов пошел на понижение заплаты на 30 процентов?

— Условия сделки я не комментирую. (Виталий Айрапетов)