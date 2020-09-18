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«Меня женили без меня». Глушаков — о возможном возвращении в «Спартак»

14:36
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, -
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, -
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Полузащитник Денис Глушаков, который на данный момент находится без клуба, прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Спартак».

«Я даже не знаю. Меня женили без меня, такая ситуация получается. В последнее время много слухов. Кто-то закидывает информацию, сам отвечает на эти разговоры. Я не общался ни с кем из представителей «Спартака». О «Локомотиве» могу сказать то же самое», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».

В составе «Спартака» 33-летний полузащитник провел шесть сезонов, сыграл в 173 матчах, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. Вместе с клубом Глушаков стал чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/tUu24KKUs_0

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