Полузащитник Денис Глушаков, который на данный момент находится без клуба, прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Спартак».

«Я даже не знаю. Меня женили без меня, такая ситуация получается. В последнее время много слухов. Кто-то закидывает информацию, сам отвечает на эти разговоры. Я не общался ни с кем из представителей «Спартака». О «Локомотиве» могу сказать то же самое», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».

В составе «Спартака» 33-летний полузащитник провел шесть сезонов, сыграл в 173 матчах, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. Вместе с клубом Глушаков стал чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.