18:27 | Футбол — РПЛ

Мельгарехо получил травму в товарищеском матче с "Актобе"

Обсудить
0

Парагвайский полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил травму во время товарищеской встречи с "Актобе", сообщает официальный твиттер красно-белых.

На 58-й минуте он вынужден был покинуть поле, вместо него вышел Павел Маслов.

На данный момент счет в игре 2:2, идет середина второго тайма. 

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1093168405128118272

Загрузка...
Материалы других СМИ