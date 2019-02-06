Мельгарехо получил травму в товарищеском матче с "Актобе"

Парагвайский полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил травму во время товарищеской встречи с "Актобе", сообщает официальный твиттер красно-белых.

На 58-й минуте он вынужден был покинуть поле, вместо него вышел Павел Маслов.

На данный момент счет в игре 2:2, идет середина второго тайма.