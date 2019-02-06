Мельгарехо получил травму в товарищеском матче с "Актобе"

Парагвайский полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил травму во время товарищеской встречи с "Актобе", сообщает официальный твиттер красно-белых.
На 58-й минуте он вынужден был покинуть поле, вместо него вышел Павел Маслов.
На данный момент счет в игре 2:2, идет середина второго тайма.
58′ Вынужденная обратная замена: Мельгарехо уступает место на поле Маслову.#КрасноБелыеСборы 🇹🇷 #СпартакАктобе – 2:2 pic.twitter.com/m8pnYOhy8M– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 февраля 2019 г.
Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1093168405128118272
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