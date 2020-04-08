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Мельгарехо оформил новый паспорт. Проблем с пребыванием в России у него не будет

15:00
Лоренцо Мельгарехо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лоренцо Мельгарехо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», 29-летний парагвайский полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо оформил новый паспорт и никаких проблем с пребыванием на территории РФ, а также выполнением трудовых обязанностей в клубе у него не возникнет.

Сегодня Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что летом игрок мог оказаться в статусе нелегального эмигранта из-за истекающего срока паспорта и закрытых границ в России.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. (Вячеслав Короткин)

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