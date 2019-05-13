Медведева рассказала о встрече с Глушаковым и дала ему совет

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что во время встречи с хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым обсуждала спорт. 19-летняя фигуристка посоветовала футболисту удалить Инстаграм, чтобы справиться с давлением фанатов.

- Мы с Глушаковым разговаривали о спорте, - сказала Медведева в интервью youtube-каналу "Макарена". - Он много спрашивал меня про фигурное катание, как прошла Олимпиада. Тогда у меня было много движа в жизни - об этом и разговаривали.

Совет Глушакову? Когда на меня было очень большое давление, я удаляла Инстаграм. Это помогает. Сейчас у меня выработался иммунитет. Хоть что пиши - мне все равно. Когда давление было большое перед чемпионатом мира, а также во время сезона, я удаляла Инстаграм и читала книжки.

Напомним, Глушаков по ходу текущего сезона неоднократно подвергался обструкции со стороны болельщиков "Спартака". Хавбек провел 32 матча за красно-белых, в которых забил 6 голов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр