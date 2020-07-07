Медведев назвал примерный бюджет «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о бюджете клуба. Ранее питерцы защитили звание чемпионов страны.

— В прошлом году вы говорили, что бюджет «Зенита» составляет 165-170 млн евро в год. Насколько эти цифры изменились сейчас?

— Сейчас мы формируем бюджет будущего года, его будет одобрять совет директоров, — цитирует Медведева ТАСС. — Порядок цифр остается примерно тем же.

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