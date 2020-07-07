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Медведев назвал примерный бюджет «Зенита»

7 июля 2020, 20:30
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о бюджете клуба. Ранее питерцы защитили звание чемпионов страны.

— В прошлом году вы говорили, что бюджет «Зенита» составляет 165-170 млн евро в год. Насколько эти цифры изменились сейчас?

— Сейчас мы формируем бюджет будущего года, его будет одобрять совет директоров, — цитирует Медведева ТАСС. — Порядок цифр остается примерно тем же.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/8904129

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