Медицинский штаб ЦСКА пополнили два специалиста

п еред стартом сезона-2019/2020 пополнили два специалиста, Медицинский штаб основной команды ЦСКА пополнили два специалиста,

информирует пресс-служба клуба.

Доктор Сергей Ионкин ранее работал в хоккейном клубе "Торпедо" (Нижний Новгород), Федерации хоккея России (ФХР) и Федерации регби России. Физиотерапевт Павел Гревцов ранее работал в волейбольном клубе "Урал" и в Федерации волейбола России, а до недавнего времени трудился в казанском "Зените".