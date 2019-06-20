Медицинский штаб ЦСКА пополнили два специалиста

Медицинский штаб основной команды ЦСКА перед стартом сезона-2019/2020 пополнили два специалиста,
информирует пресс-служба клуба.
Доктор Сергей Ионкин ранее работал в хоккейном клубе "Торпедо" (Нижний Новгород), Федерации хоккея России (ФХР) и Федерации регби России. Физиотерапевт Павел Гревцов ранее работал в волейбольном клубе "Урал" и в Федерации волейбола России, а до недавнего времени трудился в казанском "Зените".
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/popolnenie-meditsinskogo-shtaba-pfk-cska/
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