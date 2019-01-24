Маурисиу: "Я был обманут Каррерой"

Бывший защитник "Спартака" Маурисиу считает, что Массимо Каррера обманул его, не оставив в "Спартаке" после чемпионского сезона-2016/17.

- Моей мечтой было остаться в "Спартаке". К сожалению, Каррера забрал меня из команды и оставил меня без объяснения причин, - приводит слова Маурисиу Инстаграм-аккаунт болельщиков красно-белых "fcsm-msk". - Еще в следующем году я понял. Он привел одного из своих игроков от своего менеджера. Многое происходит в футболе, и фанаты этого не понимают. Но я был обманут Каррерой.