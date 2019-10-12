Матвеев рассказал о знакомстве с Мусаевым

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как познакомился с Мурадом Мусаевым.

— Познакомились в Саранске на чемпионате России, где я просматривал кандидатов в сборную, а Мурад Мусаев руководил юношеской командой «Краснодара» 1999 года рождения, — цитирует Матвеева пресс-служба «быков». — Вскоре мы встретились снова — на турнире в Сербии и на первом отборочном раунде Евро-2016. У нас сразу установился хороший контакт, и мы стали регулярно обсуждать различные вопросы.

Вообще, на протяжении тех трех лет я стремился поддерживать плотный контакт со всеми тренерами академий по своему возрасту. Мы обсуждали буквально каждую кандидатуру.

Долго ли думал над приглашением о работе в «Краснодаре»? Это было легкое решение. От таких предложений не отказываются. Я хорошо знал Мурада Мусаева, а поработать в таком клубе, как «Краснодар», мечтает каждый, и я не исключение. Поэтому дал согласие очень быстро.

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