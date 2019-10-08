Матиас Норманн: «Усердно тренируемся, чтобы «Ростов» попал в еврокубки»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в интервью «Известиям» отметил, что команда может играть лучше . Ростовская команда после 12 туров идет на 2-м месте.

— После 12 туров чемпионата России «Ростов» идет в группе лидеров с 26 очками. Так много на аналогичных отрезках прошлых сезонов команда еще никогда не набирала. Как оцените дальнейшие перспективы клуба?

— Мы просто хотим добиваться побед в каждом следующем туре. «Ростов» движется к своей цели шаг за шагом. Сейчас мы ушли на небольшой перерыв, но уже с нетерпением ждем следующего матча.

— Чемпионат приближается к середине. Как бы вы оценили тот отрезок, который уже прошли?

— Думаю, мы способны быть еще лучше. Каждый день усердно тренируемся, чтобы достичь попадания в еврокубки по итогам сезона. Возможно, мы и останемся на вершине лиги. Очень этого хотим и работаем над этим.

— В прошлом сезоне «Ростов» также очень неплохо стартовал, но затем начался серьёзный спад, и команда не попала даже в еврокубки. Как не допустить подобного в этом розыгрыше РПЛ?

— Мы продолжаем наш путь. У нас замечательная команда, замечательные личности, замечательный тренер и невероятная поддержка болельщиков. Нам не на что жаловаться. Стоит лишь продолжать в том же духе, и тогда у нас все получится.

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