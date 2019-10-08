Матиас Норманн: «Очень жду, когда Мамаев присоединится к нам на поле»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в интервью «Известиям» признался, что ждет выход на поле новичка Павла Мамаева. Скандальное прошлое игрока его не волнует.

— Совсем недавно «Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Вы уже успели познакомиться с ним?

— Да, но я совсем немного пообщался с ним. Фактически просто поздоровался, и все. Знаю, что он — хороший игрок высокого уровня. Также знаю, что Мамаев провел немало матчей за национальную сборную России — это также говорит о его мастерстве. С нетерпением жду, когда он присоединится к нам на футбольном поле в официальных матчах.

— А что вы думаете о его прошлом?

— Это меня не волнует.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр