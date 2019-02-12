Матч "Локомотива" с "Конгсвингером" отменен

Контрольный матч "Локомотива" с норвежским "Конгсвингером" на сборах в Испании отменен, сообщает официальный сайт железнодорожников. Игра должна была состояться 13 февраля, вместо нее "Локо" проведет двусторонний матч, который будет показан на клубном YouTube-канале. Начало игры - в 19.00 по московскому времени.

На сборах в Испании "Локо" еще предстоят игры с тремя норвежскими клубами: "Викингом" (21 февраля), "Сарпсборгом" (25 февраля) и "Мольде" (26 февраля).