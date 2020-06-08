Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что нападающий Вагнер Лав сможет помочь красно-синим. 35-летний бразилец в ближайшее время может вернуться в московский клуб.

— Для ЦСКА это было бы неплохое приобретение, — цитируют «Известия» Кириченко. — Мастерство бразильца может помочь команде. Он мог бы стать дядькой для перспективной армейской молодежи. ЦСКА много атакует, и такой футболист, как Лав, был бы полезен в штрафной: в каких-то моментах прикрыть мяч, где-то обыграть — он это умеет. Но обо всем этом можно говорит только при условии того, что Вагнер находится в хорошей форме. Если нет, то ему будет довольно сложно в России. Здесь команды много обороняются, и у них немало крепких игроков.